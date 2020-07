Motorrad-Sicherheit: Polizei bietet Online-Beratung an

Pforzheim/Enzkreis (pol). Vor dem Hintergrund, dass es in der noch jungen Motorrad-Saison in der Region bereits vier tödliche Unfälle gegeben hat, verstärkt das Polizeipräsidium Pforzheim seine Anstrengungen, was die Sicherheit von Fahrern auf zwei Rädern betrifft. Neben Kontrollen und Aktionen zur Vorbeugung wird am kommenden Freitag, 3. Juli, eine Online-Fragestunde mit den Experten des Präsidiums angeboten. Zwischen 10 Uhr und 11 Uhr würden auf Twitter@PolizeiPF und Facebook @PolizeiPforzheim Fragen rund um das Thema Motorrad-Sicherheit diskutiert.