Moonlight-Busse fahren wieder

Pforzheim/Enzkreis (pm). Ab Ende des Monats verkehren wieder die sogenannten Moonlight-Busse, die Besucher der Pforzheimer Innenstadt an den Wochenenden kurz nach 1 Uhr ins Umland bringen. Darauf weist in einer Mitteilung der Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis hin.

Die späten Linien, die jeweils in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag angeboten werden und am Zentralen Omnibusbahnhof in Pforzheim starten, waren wegen der Corona-Pandemie seit dem 20. März nicht mehr bedient worden. Neu gestartet wird das Angebot laut Verkehrsverbund am 31. Juli/1. August. Die Moonlight-Busse bedienen neun Linien, darunter eine Verbindung über Kieselbronn und Knittlingen nach Maulbronn. „Wir freuen uns sehr, dass nun dieses Angebot den ÖPNV-Kunden wieder zur Verfügung steht“, erklärte eine Sprecherin des Verkehrsverbunds.