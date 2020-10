Ministerin Eisenmann stellt sich kritischen Fragen

Von Ulrike Stahlfeld

Wurmberg/Enzkreis. In rund fünf Monaten wählen die Baden-Württemberger ein neues Parlament. Geht es nach Dr. Susanne Eisenmann, dann stellt die CDU als stärkste Kraft den Ministerpräsidenten. Oder genauer: die Ministerpräsidentin. „Eisenmann will’s wissen“ heißt ihre Tour, in deren Rahmen sie am Samstag in Wurmberg Station machte.

Ungewöhnliche Pandemie-Zeiten erfordern ungewöhnliche Versammlungsorte. Die Spitzenkandidatin der CDU Baden-Württemberg stellte sich in einem Busdepot der Firma Binder Omnibusse der Diskussion. Die rund 90 Gäste konnten dort Corona-konform in ausreichendem Abstand sitzen.

Sie freue sich auf Fragen, Anregungen, Kritik, aber auch Lob, sagte Eisenmann nach der Begrüßung durch Philippe A. Singer, den CDU-Landtagskandidaten im Enzkreis, und war dann zunächst als Kultusministerin gefragt. „Wir stecken in einer absoluten Katastrophe, was die Schule angeht“, klagte eine Mutter über den Lockdown, Lehrermangel und unzureichende Lehrpläne. Die Lehr- und Bildungspläne seien zukunftsorientiert, verteidigte Eisenmann auch die Arbeit der Lehrer. Was sie geleistet hätten, sei klasse gewesen. Maskenpflicht in den höheren Klassen sei jetzt auch im Unterricht notwendig, denn ein komplettes Herunterfahren von Schulen sowie der Wirtschaft könne man sich nicht mehr erlauben. Derzeit seien 700 der 67500 Schulklassen in Baden-Württemberg in Quarantäne. Deshalb müsse man aber nicht alle 4500 Schulen schließen.

Wie in der Diskussion weiter deutlich wurde, erkennt Eisenmann Nachholbedarf beim digitalen Unterricht. Und nicht nur hier. Es müssten wieder Werte auch im Elternhaus vermittelt werden. Schule sei kein Korrekturbetrieb der Gesellschaft. Schulbusse, Kitas und Ganztagesbetreuung gehörten zu den weiteren Themen. Scharf kritisierte sie Angriffe auf Rettungskräfte und Polizei, aber auch verbale Attacken in den sozialen Netzwerken und sprach sich für eine Stärkung des Rechtsstaates aus. Sieht die Spitzenkandidatin auch auf anderen Feldern Handlungsbedarf? Er sehe keine „Innovationstreiber“ in seiner Nähe, bemerkte ein Gast und rannte damit wohl offene Türen ein. Corona habe die Abhängigkeit der Autobauer und Automobilzulieferer von Asien vor Augen geführt, so Eisenmann, die eine Diskussion über eine größere Eigenständigkeit Europas forderte. Der Fachkräftemangel sei „hochpräsent“. Planungsphasen in puncto Dauer und Komplexität seien weltweit wohl nicht zu überbieten. „Das dauert bei uns zu lang, aber „wenn Bürokraten Bürokratie abbauen, wird es schwierig“, monierte Eisenmann und machte klar, worauf es ihr ankommt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder könne zwar „vor Kraft kaum laufen“, teilte sie erst aus, zollte ihm dann aber doch Lob. Er habe 100 Lehrstühle für Künstliche Intelligenz geschaffen. „Und daraus resultieren Arbeitsplätze“, so Eisenmann. Forschung und Entwicklung – es sei immer entscheidend, wo die Dinge herkommen. Sie sei nicht gegen das Fliegen: „Aber ich will, dass das Co2-neutrale Flugzeug in Baden-Württemberg entwickelt und produziert wird und dann weltweit fliegt.“

Ob der CDU nicht ein Stück weit der Mut fehle, fragte der ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Scheuermann (Illingen) nach. Umweltpolitik müsse man spüren, wenn sie wirken solle. „Die CDU hat vieles versäumt in den letzten Jahren“, redete die 55-Jährige nicht um den heißen Brei und forderte einen Energiemix auch mit Windrädern: „Da muss Handlungsdruck drauf.“

Gesprächsbedarf bestehe auch bei der Landwirtschaftspolitik, räumte sie auf Nachhaken von Ulrich Hauser, dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes, ein, bevor sie sich nach einer gut zweistündigen Diskussion auf Bitten des Wurmberger Bürgermeisters Jörg-Michael Teply in das Goldene Buch der Gemeinde eintrug.