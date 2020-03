Pforzheim/Dietlingen (pol). Unbekannte haben zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, von einem Firmengelände in Dietlingen Buntmetalle in großen Mengen gestohlen. Der Diebstahlsschaden wird auf rund 15000 Euro geschätzt. Ebenfalls Metall entwendet wurde in der Nacht auf Freitag aus einem Betrieb an der Pforzheimer Kanzlerstraße. Am Sonntag wurden dort Kabel mitgenommen. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich.