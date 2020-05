Mehr Infizierte im Enzkreis

Enzkreis/Pforzheim (ts). Steigerung der Fallzahlen: Im Enzkreis sind, mit Stand von diesem Samstag, 568 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. Dies hat das Landratsamt Enzkreis mitgeteilt. Am Freitag waren es zehn weniger. In Pforzheim sind 356 Personen mit dem Coronavirus infiziert, am Freitag waren es 348.

Unverändert geblieben sind die Zahlen der Verstorbenen – sowohl am Freitag als auch am Samstag 17 im Enzkreis und sechs in Pforzheim.

Im Enzkreis sind inzwischen, Stand Samstag, 326 (Freitag: 322) der an Corona Erkrankten genesen, in Pforzheim 204 (203). Noch erkrankt beziehungsweise infiziert sind im Enzkreis 225 Menschen (219) und in Pforzheim 146 (139).

Im Raum Mühlacker gab es keine Veränderungen, in der Großen Kreisstadt selbst ist allerdings die Zahl der positiv Getesteten um einen Fall auf 62 Fälle gestiegen. In Birkenfels kletterte die Zahl der Kranken seit Freitag von 53 auf 59 und in Straubenhardt von 55 auf 56.