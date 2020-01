Enzkreis/Pforzheim (pm). Die SPD-Bundestagsabgeordnete Katja Mast hat anlässlich des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar dazu aufgerufen, die Demokratie und die Grundrechte zu verteidigen. „Niemals dürfen wir die schrecklichen Verbrechen der Nationalsozialisten vergessen. Es gibt immer weniger Zeitzeugen. Umso mehr müssen wir immer und überall wachsam sein und gegen Ausgrenzung, Rassismus, Hass und Hetze aufstehen“, so Mast.