Mann wacht nachts schwer verletzt auf

Neuhausen (pol). Rätsel gibt der Polizei ein Fall im Neuhausener Ortsteil Steinegg auf, wo am Wochenende der Bewohner eines Hauses schwer verletzt entdeckt worden war. Das 58-jährige Opfer gibt an, sich an nichts erinnern zu können.

Der allein lebende Mann war, wie er gegenüber der Polizei berichtete, bereits in der Nacht zum Freitag in seinem Haus an der Eichendorffstraße blutüberströmt im Bett liegend erwacht. Er sei dann ins Badezimmer, gegangen, um seine Kopfplatzwunde zu versorgen und habe sich anschließend wieder ins Bett gelegt. Hier wurde er dann laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim erst am Samstagnachmittag von einem Bekannten gefunden und wegen seiner schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Dass der Mann sich die Wunden selbst zugefügt hat, gilt als unwahrscheinlich. Allerdings habe das Opfer, das ansprechbar sei, keine Erinnerung an die Tat. Aus der Wohnung sei nach den bisherigen Feststellungen nichts entwendet worden. Das Pforzheimer Kriminalkommissariat habe die weiteren Ermittlungen übernommen.