Mäuse: Conweiler Schulen teilweise geschlossen

Straubenhardt (pm). In den Wilhelm-Ganzhorn-Schulen in Conweiler wurden Mäuse entdeckt. Nach Rücksprache mit Schulträger, Gesundheitsamt und Schule wurde der Schulbetrieb vorsorglich zum Teil eingestellt. Der Schulbetrieb der Grundschule sowie der Prüfungsklassen der Werkrealschule und Realschule wird aufrechterhalten. Die Schüler weichen in die Räume der Turn- und Festhalle Conweiler aus. Bekämpfungs- und Präventionsmaßnahmen seien eingeleitet, eine Fachfirma sei im Einsatz, heißt es aus der Gemeinde. Der reguläre Schulbetrieb starte voraussichtlich wieder am 17. Februar.