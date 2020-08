Lkw-Unfall legt A 8 lahm

Wimsheim (pol). Bei einem Auffahrunfall auf der A 8 zwischen Heimsheim und Pforzheim-Süd, in den drei Sattelzüge verwickelt waren, haben am Dienstagmorgen zwei Lkw-Fahrer jeweils schwere Verletzungen erlitten.

Die Autobahn in Richtung Karlsruhe musste für die Ermittlungen und die Aufräumarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Dadurch bildete sich schnell ein Stau von elf Kilometern Länge.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, meldete das Polizeipräsidium Pforzheim am Nachmittag, hatte ein 40-Jähriger, der mit seinem Sattelzug auf der rechten Spur in Richtung Pforzheim-Süd fuhr, verkehrsbedingt gestoppt. Das habe, so die Polizei, offensichtlich der 33-jährige Fahrer eines weiteren Lastwagens zu spät erkannt, weshalb er trotz Vollbremsung in das Gespann des 40-Jährigen geprallt sei. Durch die Wucht des Aufpralls sei dessen Sattelzug noch auf ein weiteres Lkw-Gespann davor geschoben worden.

Die Fahrer des mittleren und hinteren Lkws wurden jeweils schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Neben Polizei und Feuerwehr waren drei Rettungsteams, ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungshubschraubers im Einsatz. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 250 000 Euro.

An der Unfallstelle liefen größere Mengen Diesel aus, was auch Vertreter des Umweltamts auf den Plan rief. Schaulustige, hieß es noch während der Bergungsarbeiten, würden vor Ort zur Kasse gebeten. Foto: