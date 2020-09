Landratsamt verbietet Entnahme von Wasser

Enzkreis (pm). Zum zweiten Mal nach 2018 sehen sich die Enzkreis-Behörden wegen der nach wie vor niedrigen Pegelstände gezwungen, den Bürgern die Entnahme von (Gieß-)Wasser aus Gewässern zu verbieten. Die entsprechende Verordnung tritt laut Landratsamt an diesem Donnerstag in Kraft und soll über sechs Wochen lang bis zum 17. Oktober gelten.

Auch die Regenfälle der vergangenen Tage hätten die Situation nicht nachhaltig entschärft, heißt es bei den Enzkreis-Behörden. „Um die Bevölkerung und insbesondere die Landwirtschaft so wenig wie möglich zu beschränken, hat die Wasserbehörde so lange wie möglich mit dieser Beschränkung des Gemeingebrauchs gewartet“, wird in einer Mitteilung Landrat-Stellvertreter Wolfgang Herz zitiert. Doch der Wassermangel in Bächen, Flüssen und Seen führe zu einer Erhöhung der Temperatur und der Schadstoff-Konzentrationen bei gleichzeitigem Mangel an Sauerstoff. „Damit sich die Gewässer in den nächsten Monaten so gut wie möglich von der Trockenheit erholen können, ist die Wasserentnahme aus Flüssen und Bächen bis zum 17. Oktober verboten“, informiert Herz als zuständiger Umwelt-Dezernent.

Im dritten trockenen Sommer in Folge sei in der Region nur rund die Hälfte der üblichen Niederschlagsmenge gefallen, teilt das Landratsamt mit. Die Böden seien tiefgreifend ausgetrocknet, wodurch das Niederschlagswasser fast vollständig versickere. „Deshalb ist der Wasserstand nach den aktuellen Niederschlägen nur kurzzeitig angestiegen“, erläutert Axel Frey, Leiter des Umweltamts, die Folgen für die Oberflächengewässer. Für den Enzkreis sei es das zweite Mal nach 2018, dass zum Schutz der Gewässer eine derartige Maßnahme ergriffen werden müsse, erinnerte Landrats-Vize Wolfgang Herz. „Wenn im Winter Niederschlag vermehrt als Regen und weniger als Schnee fällt und dann sommerliche Trockenperioden länger andauern, werden solche Einschränkungen künftig öfter notwendig werden.“

Die „Rechtsverordnung zur Beschränkung des Gemeingebrauchs an oberirdischen Gewässern im Enzkreis (RVO Wasserentnahmebeschränkung)“ kann auf der Enzkreis-Homepage unter www.enzkreis.de/Umweltamt nachgelesen werden. Weitere Informationen gibt es im

Umweltamt bei Angelika Gross unter der Telefonnummer 07231 308-9392 oder per E-Mail an

Angelika.Gross@enzkreis.de.