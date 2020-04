Enzkreis (pm). Das Landratsamt Enzkreis hat zwei Straßenbaustellen in der Region angekündigt. Von 15. April bis voraussichtlich 17. April wird die L611 zwischen dem Kreisel „Am Plötzer“ in Königsbach und dem Kreisel am Ortseingang Stein repariert. Ab dem 16. April werden Schäden auf der Gräfenhauser Straße zwischen Birkenfeld und Gräfenhausen behoben. Die Sperrung dauert vermutlich bis Montag, 20. April.