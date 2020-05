Kühe wurden nicht beschossen

Heimsheim (pol). Der Verdacht, auf einer Weide in Heimsheim seien Kühe mit einer Druckluftwaffe beschossen worden, hat sich nicht bestätigt. Das meldeten Polizei und Staatsanwaltschaft.

Die Verletzungen, die bei den Tieren festgestellt worden seien, rührten nicht von Schüssen her. Stattdessen können nach Einschätzung der Behörden entweder Insektenstiche die Ursache sein oder Zeckenbisse. Wegen des Juckreizes bei einem Zeckenbefall kratzten sich die Rinder an Bäumen und Zäunen, um die Parasiten loszuwerden. Darauf deuteten auch die Spuren am Weidezaun hin.