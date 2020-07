Kreislaufprobleme führen zum Verkehrsunfall

Keltern (pol). Kreislaufprobleme bei der Unfallfahrerin könnten nach Vermutung der Polizei die Ursache für eine Karambolage am späteren Montagabend in Ellmendingen gewesen sein. Wie das Präsidium Pforzheim berichtete, hatte eine 70-Jährige, die aus Richtung Dietlingen kommend in Richtung Ortsmitte fuhr, plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war gegen eine Verkehrsinsel geprallt. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, an ihrem BMW entstand ein Schaden von rund 15000 Euro und an der Verkehrsinsel von 3500 Euro.