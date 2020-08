Kontrollen sollen Maskenmuffel abschrecken

Von Frank Wewoda

Enzkreis „Nicht auf allen Strecken im Regionalverkehr lief es im letzten Jahr rund“, heißt es auf der Webseite www.bwegt.de, die vom baden-württembergischen Verkehrsministerium betrieben wird. Gemeint ist die Phase zwischen Juli 2019 und Januar 2020, und alle Bahn-Pendler im Land können seit Mitte Juni für die fragliche Zeit für insgesamt elf Strecken einen Antrag auf eine einmalige Entschädigung für einen Monatsbeitrag stellen. 18000 Anträge hätten Kunden bis dato über die Seite „bwegt.de“ eingereicht, etwa 80 Prozent seien bereits mit insgesamt 1.4 Millionen Euro entschädigt worden, vermeldet das Verkehrsministerium.

Insbesondere waren in dieser Zeit Verbindungen wegen Personalmangels ausgefallen. Die Corona-Pandemie war damals allerdings noch weit entfernt. Hier bereitet aktuell ein bundesweiter Anstieg der Infektionszahlen größeres Kopfzerbrechen und weckt auch unter Bahnreisenden Ängste vor einer zweiten Welle. Daher gilt nun für die Behörden die Einhaltung der Maskenpflicht als oberstes Gebot. Diese Auflage solle in den Regionalzügen ab sofort strenger durchgesetzt werden, kündigte das Verkehrsministerium an, was auch der Landesvorsitzende des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), Matthias Lieb aus Mühlacker, begrüßt. Er sieht weniger im Berufsverkehr als bei Fahrten von Gruppen in der Freizeit Nachlässigkeiten. „Es muss klar sein: Wer sich nicht dran hält, hat mit Sanktionen zu rechnen, die spürbar sind“, findet Lieb. Viele Fahrgäste seien besorgt über Einzelne, die sich weigerten, eine Maske zu tragen oder nachlässig damit umgingen, meint auch das Ministerium. „Maskenmuffeln und Verweigerern muss klar sein, dass sie ein Bußgeld von bis zu 250 Euro riskieren“, wird Verkehrsminister Winfried Hermann zitiert.

Zur Durchsetzung der Maskenpflicht kündigte das Ministerium eine verstärkte Überprüfung der Corona-Vorschriften in den Zügen an. „Gemeinsam mit der Polizei und den Verkehrsunternehmen werden wir Schwerpunktkontrollen in den Zügen durchführen.“ Zudem solle mehr Sicherheitspersonal eingesetzt werden.

Die Zufriedenheit der Kunden soll gleichzeitig durch Zusatzleistungen in Corona-Zeiten gezielt gefördert werden. In der Lockdown-Phase betroffene Vielfahrer werden derzeit durch eine besondere Bonus-Aktion entschädigt: Pendler mit Jahreskarten aller Verkehrsverbünde im Land erhalten im Sommer freie Fahrt über alle Verbundgrenzen hinweg. VCD-Sprecher Matthias Lieb betont: „Die Pendler mit Zeitkarten waren die letzten, die noch Geld in die Kasse brachten.“ Und dies, obwohl sie häufig die Leistungen gar nicht in Anspruch genommen hätten, weil sie in der Corona-Krise von Kurzarbeit betroffen oder im Homeoffice gewesen seien.

Bahn-Leistungen nicht erbracht wurden dagegen oft im zweiten Halbjahr 2019, als die Deutsche Bahn und ihre Konkurrenten auf manchen Strecken den Fahrplan über mehrere Monate zusammengestrichen und ausgedünnt hatten, worauf sich die aktuelle monetäre Entschädigungsaktion bezieht. Auf IRE-Strecken wie auf der Verbindung zwischen Stuttgart und Karlsruhe über Mühlacker und Pforzheim hätten nicht rechtzeitig ausgelieferte Züge eine Rolle gespielt, erklärt Matthias Lieb.

Seine aktuelle Bestandsaufnahme: „Go Ahead fährt relativ stabil, abgesehen von einigen Einschränkungen durch die Baustelle für Stuttgart 21.“ Auch wenn es immer noch auf manchen Strecken nicht optimal laufe, etwa durch die Auswirkungen von Großbaustellen oder technische Probleme der Züge, habe sich die Situation seit letztem Jahr deutlich verbessert, vermeldet das Stuttgarter Verkehrsministerium. Go Ahead habe anfangs Probleme mit der Pünktlichkeit gehabt, so Lieb. Dies habe sich eindeutig gebessert. „Türstörungen treten kaum mehr auf. „Man hat auch den Eindruck, dass mehr Personal da ist“, sagt der Experte. Go Ahead sei aktuell wesentlich pünktlicher unterwegs als zuvor.

Dafür sei nun eher Abellio, geplagt von Problemen mit der Verfügbarkeit von Fahrzeugen, das Sorgenkind. Auf einige neu bestellte Züge warte das private Unternehmen wegen Lieferproblemen des Herstellers Bombardier seit geraumer Zeit, weiß Lieb. Aus dem Unternehmen Abellio heißt es zudem, neu gelieferte Fahrzeuge hätten kurzfristig in der Werkstatt instand gesetzt werden müssen wegen Problemen an den Rädern. Es hätten jedoch Reservefahrzeuge gefehlt. So erklärten sich die in der ersten August-Woche ausgefallenen Verbindungen, etwa am Mittwoch, als die Regionalbahn 17a entfiel, etwa mit Abfahrt um 8.29, 9.29, 10.29 und 11.29 Uhr am Mühlacker Bahnhof nach Pforzheim. Dafür gab es kurzfristig einen Busverkehr.