Birkenfeld (pol). Ein unbekannter Autofahrer hat in Birkenfeld am Samstag zwischen 10 Uhr bis 12 Uhr einen geparkten Audi A6 in der Dietlinger Straße gestreift. Dabei verkratzte der Unbekannte die komplette Fahrzeugseite und verursachte einen Sachschaden von etwa 6000 Euro. Das Polizeirevier Neuenbürg bittet Zusammenhang um Zeugenhinweise unter 07082 79120.