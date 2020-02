Kleiderbasar in der Steighalle Öschelbronn

Niefern-Öschelbronn (pm). Die TVÖ Jugendabteilung lädt zum Kleiderbasar für Kinder ein. Am Samstag, 7. März werden in der Steighalle Öschelbronn Bekleidung, Spielsachen und viele andere Dinge „rund ums Kind“ angeboten. Der Verkauf findet von 12.30 bis 14.30 Uhr statt. Schwangere und Eltern von Kindern mit Behinderung können schon ab 12 Uhr stöbern. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Erlös aus Tischmiete und Essensverkauf geht an die TVÖ-Jugendabteilung.