Keine Infektionen bei Privatfeiern

Enzkreis/pforzheim (sw). Die SPD-Bundestagsabgeordnete Katja Mast begrüßt laut einer Mitteilung die Corona-Beschlüsse, über die Bund und Länder in dieser Woche beraten haben. Bei dem Weg aus der Krise stehe die Gesundheit an erster Stelle. „Ich bitte Sie alle, sich weiter verantwortungsvoll zu verhalten“, appellierte Mast.

Von wenig Verantwortungsbewusstsein zeugen unterdessen private Events, die vereinzelt als wahre Infektionsherde Schlagzeilen machen. Nicht so in der Region Pforzheim/Enzkreis, wo bislang keine solchen Fälle bekanntgeworden seien, so das Landratsamt auf Nachfrage. Damit dürften auch die vier Neuinfektionen von Freitag – je eine in Mühlacker, Tiefenbronn, Ölbronn-Dürrn und Pforzheim – nicht auf das Konto familiärer Feierlichkeiten gegangen sein.

Bei privaten Feiern gelte eine Obergrenze von 500 Gästen, erinnerte das Landratsamt. Abstand zu halten, sei dabei nicht verpflichtend, auch gelte keine Maskenpflicht. Doch Wolfgang Herz, Leiter des Corona-Stabs im Landratsamt, betont, dass die Verordnung in erster Linie auf die Einsicht setze. „Es liegt an uns allen, verantwortungsvoll zu feiern. Ich hätte es allerdings lieber gesehen, wenn zumindest ein zahlenmäßiger Rahmen gesetzt worden wäre“, so Herz zu den bundesweit sehr unterschiedlichen Regelungen.