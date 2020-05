Enzkreis (pm). Zur ersten Felderbegehung „Kartoffelanbau“ in diesem Jahr laden das Landwirtschaftsamt des Enzkreises und der Beratungsdienst Kartoffelanbau Heilbronn am Mittwoch, 27. Mai, 17 Uhr, ein. Treffpunkt ist an der Lutherischen Kirche am Sperlingshof an der B10 bei Wilferdingen. Weitere Infos gibt es unter Telefon 07231/308-1827.