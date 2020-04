Junger Fahrer in Lebensgefahr

Straubenhardt (pol). Bei einem Unfall in der Nacht auf Sonntag zwischen Neusatz und der „Schwanner Warte“ auf Gemarkung von Straubenhardt hat ein junger Autofahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, war der 19-Jährige in einer Rechtskurve wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Er wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er in eine Klinik gebracht. An seinem älteren VW-Modell entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von 1000 Euro.