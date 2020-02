Neulingen (pol). Unbekannte haben am Wochenende in Neulingen-Göbrichen eine Gartenhütte aufgebrochen und hochwertige Werkzeuge gestohlen. Die Einbrecher hebelten im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, an der Südstraße mit einem Geißfuß eine Gartenhütte auf und erbeuteten eine Kettensäge, einen Laubbläser, eine Heckenschere sowie weitere hochwertige Werkzeuge. Der Sachschaden beträgt etwa 4000 Euro.