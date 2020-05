Hüftarthrose: Ärzte informieren online

Enzkreis (pm). In einer Infoveranstaltung am Dienstag, 26. Mai, um 18 Uhr im RKH Livestream, zu finden unter www.rkh-kliniken.de/rkh-livestream, sprechen Professor Dr. Stefan Sell, Ärztlicher Direktor des Gelenkzentrums Schwarzwald, und Dr. Tobias Dorn, Oberarzt, über Arten und Ursachen von Hüftarthrosen sowie über Behandlungsmöglichkeiten. Der Kreis der Interessierten dürfte groß sein: Laut Mitteilung leiden in Deutschland etwa fünf Prozent der Erwachsenen an Beschwerden, die durch eine Arthrose am Hüftgelenk verursacht werden. Nach dem Vortrag gibt es die Möglichkeit zur Diskussion.