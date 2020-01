Hantavirus: Mehr Fälle im Enzkreis

Enzkreis (pm/the). Die Zahl der Infektionen mit dem Hantavirus ist im vergangenen Jahr im Enzkreis sprunghaft nach oben geschnellt. Das geht aus einer Statistik des Landesgesundheitsamts hervor.

Demnach gab es in den 28 Städten und Gemeinden des Landkreises nach neun Fällen im Jahr 2017 und sechs im Jahr 2016 zuletzt in zwölf Monaten 33 Fälle, die den Landesbehörden gemeldet wurden. In Pforzheim stieg die Zahl der Infektionen gegenüber 2018 zwar von zwei auf acht an, allerdings lag sie 2017 sogar bei 15.

Als mögliche Ursache dafür, dass sich das Hantavirus, das durch Rötelmäuse übertragen wird, landesweit stark ausgebreitet hat, gilt der trockene Sommer 2018. Wegen des hohen Fruchtertrags vieler Buchen und Eichen im folgenden Herbst hätten die Tiere als Überträger der Krankheit besonders viel Nahrung gefunden und sich so stark vermehrt, hieß es. Das stärkste Jahr war bislang 2012 mit fast 1800 registrierten Fällen in Baden-Württemberg.

Auch das Enzkreis-Gesundheitsamt hatte bereits im vergangenen Sommer vor den Erregern gewarnt, die zunächst grippeähnliche Symptome wie Fieber, Kopf-, Bauch- und Rückenschmerzen hervorrufen. In der nächsten Krankheitsphase könnten dann Blutdruckabfall und schließlich Störungen der Nierenfunktion bis zum akuten Nierenversagen auftreten. Die Mäuse scheiden die Viren über Kot, Urin und Speichel aus; die Übertragung auf den Menschen erfolgt durch Kontakt mit der Maus oder deren Ausscheidungen. Das größte Risiko, so die Enzkreis-Behörde, bestehe beim Saubermachen in Lauben, Scheunen, Schuppen, Ställen oder Kellern. Die beste Vorbeugung sei es, das Zuhause und die Umgebung möglichst frei von Mäusen zu halten.