Enzkreis. (pm) Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird ab Montag, 17. August, in Neuenbürg die Stützwand unterhalb der L338 / Alte Pforzheimer Straße saniert. Hierzu ist eine halbseitige Sperrung der Landesstraße in diesem Bereich erforderlich. Die Bauzeit beläuft sich auf voraussichtlich drei Monate. Der Verkehr wird in dieser Zeit durch eine Ampel geregelt.