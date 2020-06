Gunther Krichbaum auf Phoenix

Enzkreis/Pforzheim (pm). Am kommenden Donnerstag, 18. Juni, wird der CDU-Bundestagsabgeordnete für Pforzheim und den Enzkreis, Gunther Krichbaum, vor Beginn der Plenarsitzung zum wiederholten Mal am Phoenix-Doppelinterview teilnehmen. Um 8.45 Uhr stellt er sich für 15 Minuten gemeinsam mit Alexander Graf Lambsdorff (FDP) den Fragen des Senders zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli beginnen wird. Bei diesem Interviewformat des Nachrichtenkanals von ARD und ZDF treffen je ein Vertreter der Koalition und der Opposition aufeinander.