Niefern-Öschelbronn (pol). Heiße Asche in einer Mülltonne, die deshalb in Flammen aufging, hat nach der Vermutung der Polizei am Donnerstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz am Marktplatz in Öschelbronn ausgelöst. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte, so das Präsidium Pforzheim, seien die angrenzenden Häuser nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.