Gestohlenes Fahrrad im Teich versenkt

Remchingen (pol). Am Freitag gegen 15 Uhr entdeckte eine Passantin am Grund des Teiches zwischen einem Lebensmittel- und einem Drogeriemarkt an der Wilferdinger Hauptstraße ein weißes Elektrofahrrad. Beamte des Polizeipostens Remchingen bargen das Rad. Am Sonntagmorgen stellte der Besitzer den Verlust fest. Der Diebstahlszeitraum liegt zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag. Das Pedelec war unter einem Carport in der Nöttinger Straße verschlossen abgestellt.