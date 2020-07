Gerücht: Firma fertigt Corona-Schutz

Enzkreis (pm/the). Zwei neue Fälle in Mühlacker, einer in Niefern-Öschelbronn und drei in Pforzheim – die Entwicklung bei den Corona-Zahlen von Donnerstag auf Freitag.

Derweil macht in Mühlacker das Gerücht die Runde, wonach die Firma, die wegen 19 Corona-Infektionen unter Quarantäne gestellt wurde, auch Schutzschilde gegen das Virus produziert. Das Landratsamt Enzkreis gab auf Nachfrage Entwarnung: „Infizierte Mitarbeiter produzieren keine Schutzschilde, denn sie dürfen nicht arbeiten. In Mühlacker wurde die Produktion sogar vorübergehend ganz geschlossen.“

Selbst wenn vorab Teile produziert worden seien, bedeute das kein Risiko, so die Behörden. Das Bundesinstitut für Risikobewertung BfR gehe davon aus, dass Coronaviren auf trockenen Oberflächen nicht besonders stabil seien.

Im Kindergarten Drachenburg in Bretten, wo vor einer Woche bekanntgeworden war, dass sich eines der Kinder angesteckt hatte, sei direkt am Montag durch das Gesundheitsamt mit der Testung und der Nachverfolgung der Kontakte begonnen worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Alle Betroffenen und ihre Kontaktpersonen seien in Quarantäne. Nach Kenntnisstand der Verwaltung gebe es in Bretten aktuell fünf mit Covid-19 infizierte Personen, darunter das Kindergarten-Kind.