Frau stirbt noch an der Unfallstelle

Ein Todesopfer hat ein Unfall gefordert, der sich am Donnerstag gegen 11.50 Uhr auf der Bundesautobahn 8 auf Höhe der Anschlussstelle Heimsheim in Fahrtrichtung Karlsruhe ereignet hat.

Heimsheim (pol). Mutmaßlich aufgrund einer Panne stand ein 48 Jahre alter Sattelzuglenker auf dem Standstreifen. Dies erkannte ein Lkw-Fahrer, der sich auf der rechten Spur befand, und wechselte auf den mittleren Fahrstreifen. Von hinten nahte nun eine 60 Jahre alte Ford-Fahrerin heran, die laut Polizei vermutlich den Lkw überholen wollte. Als die Frau von der Mitte nach links wechselte, übersah sie anscheinend einen 30-jährigen Mercedes-Fahrer, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. In der Folge kollidierten der Ford und der Mercedes. Beide Wagen schoben sich zunächst links am Lkw, der sich auf dem mittleren Fahrstreifen befand, vorbei. Die Autos schleuderten dann über den mittleren und den rechten Fahrstreifen auf die Standspur und kollidierten mit dem Sattelzug. Die 60-jährige Fahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der 30-Jährige im Mercedes sowie sein 29 Jahre alter Beifahrer wurden verletzt und in Kliniken gebracht.

Ein Rettungshubschrauber befand sich vor Ort, kam jedoch nicht zum Einsatz. Bis auf den Lkw mussten alle beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Autobahn war im Zuge der Unfallaufnahme zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Heimsheim komplett gesperrt. Es entstand ein Stau von bis zu fünf Kilometer Länge. Durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Sachverständiger bestellt, der noch am Nachmittag die Unfallstelle begutachtete. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 70000 Euro belaufen.