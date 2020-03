Enzkreis (pol). Eine Verletzte und rund 20000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstag in Schellbronn. Ein 35 Jahre alter Hyundai-Fahrer war laut Polizei gegen 8 Uhr auf der Kreisstraße von Unterreichenbach in Richtung Schellbronn unterwegs. Aus unbekannter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem VW einer 57-Jährigen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.