Fools Garden Festival am 1. Mai: Hier geht es zu den Live-Streams

Mit Hits wie „Lemon Tree“ hat die Pforzheimer Band Fools Garden vor rund 25 Jahren internationale Bekanntheit erlangt. An diesem Freitag, 1. Mai, ab 15 Uhr, will die Gruppe mit einem Benefizprojekt dafür sorgen, dass die Festivalsaison in diesem Jahr nicht ins Wasser fallen muss.

Was genau hinter der Aktion steckt, gibt es hier zu lesen.

In Live-Streams geben die Künstler ihre Beiträge zum Besten – hier der Timetable. Per Klick geht es direkt auf die jeweillige Instagram-Seite.

15 Uhr: Fools Garden

15.30 Uhr: Alexander Knappe

15.45 Uhr: Norman Keil

16 Uhr: Stumpfes

16.15 Uhr: Jon Flemming Olsen

16.30 Uhr: Séan Treacey Band

16.45 Uhr: Ingo Oschmann

17 Uhr: Höhner

17.15 Uhr: Orange Blue

17.30 Uhr: Viktor Zinchuk

17.45 Uhr: Tom Beck

18 Uhr: Reinhold Beckmann

18.15 Uhr: Alfons

18.30 Uhr: Joanna Suchon

18.45 Uhr: Christoph Sonntag

19 Uhr: Rolf Stahlhofen

19.15: Uhr: Fools Garden (2. Part)

19.30 Uhr: Tobias Künzel (Prinzen)

19.45 Uhr: Jay Alexander

20 Uhr: Eric Bazilian (Hooters)

20.15 Uhr: Füenf

20.30 Uhr: Pohlmann

20.45 Uhr: Laith Al-Deen

21 Uhr: Stoppok

21.15 Uhr: Hobo Jim

21.30 Uhr: Johnny Logan

21.45 Uhr: Fools Garden (The End)

Einen ausführlichen Nachbericht zu der Aktion lesen Sie in unserer Zeitung am Samstsag.