Fleischabfälle im Altkleidercontainer

Königsbach-Stein (pm). In einen Altkleidercontainer des DRK-Ortsvereins Königsbach haben Unbekannte Fleischabfälle geworfen. „Es wirkt, als hätte jemand den Inhalt einer kompletten Kühltruhe entsorgt“, schätzen die Verantwortlichen, die Anzeige erstatten wollen, die Lage ein. Das DRK bittet in einer Mitteilung eindringlich darum, derartigen Hausmüll nicht in den Kleidercontainern, sondern im eigenen Restmüll zu entsorgen. Durch Abfälle würden die Textilspenden verunreinigt und meist unbrauchbar gemacht. Zudem sei die Leerung und Reinigung der Container für die Rotkreuzler eine Zumutung.