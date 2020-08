Straubenhardt (pol). Bei einem Einbruchsversuch in der Nacht auf Samstag in einer Firma in Straubenhardt-Ottenhausen haben die Täter zwar nichts erbeutet, aber einen Sachschaden von rund 3000 Euro hinterlassen. Die Einbrecher hatten laut Polizei erst versucht, ein Fenster aufzuhebeln und, als dies misslang, die Scheibe eingeschlagen.