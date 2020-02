Fasching: Polizei will verstärkt kontrollieren

Pforzheim/Enzkreis (pol). In der fünften Jahreszeit zieht es auch in der Region viele Narren auf feucht-fröhliche Faschingsveranstaltungen. Die Polizei warnt allerdings davor, sich unter dem Einfluss von Alkohol oder gar Drogen hinter das Steuer eines Fahrzeugs zu setzen. „Die Unfallgefahr ist groß“, heißt es in einer Mitteilung des Präsidiums Pforzheim, und wer berauscht am Straßenverkehr teilnehme, gefährde sich und andere.

In der Faschingszeit würden deshalb im gesamten Zuständigkeitsbereich des Präsidiums verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt, kündigt die Polizei an. Die Verkehrstüchtigkeit der Fahrerinnen und Fahrer stehe dabei im Fokus.

Ein Beispiel dafür liefert ein Fall vom Montagmorgen, als einer Streife gegen 8.20 Uhr ein Mercedes-Fahrer im Gewerbegebiet in Bilfingen aufgefallen war. Die Beamten machten bei dem 19-Jährigen einen Drogentest, der positiv ausfiel. Wenige Stunden später, gegen 16.50 Uhr, wurde ein gleichaltriger Fahrer mit einem Audi in der Bleichstraße in Pforzheim einer Kontrolle unterzogen. Auch bei ihm stellte sich heraus, dass er Cannabis konsumiert hatte. Beide mussten eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt.