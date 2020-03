Niefern-Öschelbronn (pol). Bei einem Unfall am Montagmorgen in Öschelbronn hat ein junger Fahrradfahrer so schwere Verletzungen am Bein erlitten, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wie die Polizei berichtet, war der 22-Jährige ohne Fremdeinwirkung auf der Hermann-Hesse-Straße gestürzt. Neben Polizei und Rettungsdienst war ein Rettungshubschrauber mit Notarzt an Bord im Einsatz.