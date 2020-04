Pforzheim/Enzkreis (pm). Der Bundestagsabgeordnete Gunther Krichbaum (CDU) stellt sich am Donnerstag, 16. April, ab 17 Uhr erneut den Fragen und Anregungen in seiner Facebook-Sprechstunde. „Wie in den vergangenen Wochen lade ich auch in dieser Woche die Bürgerinnen und Bürger zur Diskussion ein“, sagt der Abgeordnete. Fragen können vorab an gunther.krichbaum@bundestag.de oder telefonisch an 07231/140061 gerichtet werden.