Erfolgreiche Fahndung dank Zeugenhinweis

Niefern-Öschelbronn (pol). Nachdem er am Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr einen ordnungsgemäß geparkten Peugeot in Niefern beschädigt hatte, hat sich ein VW-Fahrer aus dem Staub gemacht. Dank der Hinweise eines Zeugen führte eine sofort eingeleitete Fahndung zum Erfolg. Der 23-jährige Unfallverursacher sei an seiner Meldeadresse angetroffen worden, so die Polizei. Sein VW sei demoliert. Nach widersprüchlichen Angaben habe der 23-Jährige die Tat eingeräumt. Ein Alkoholvortest habe vor Ort 1,3 Promille ergeben. Der Schaden betrage rund 2000 Euro.