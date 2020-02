Entschädigungen für Pendler

Enzkreis (pm). Der FDP-Landtagsabgeordnete des Enzkreises, Professor Dr. Erik Schweickert, begrüßt, dass endlich klar sei, wie Bahnpendler für die schlechten Leistungen einiger Streckenbetreiber entschädigt werden sollen, und fordert vom Landesverkehrsministerium, dass auch die Residenzbahn in die Liste der betroffenen Strecken aufgenommen wird.

„Es gibt genügend Gründe für die Einbeziehung der Residenzbahn: Schon im Dezember hat das Ministerium selbst mir gegenüber aufgezeigt, wie katastrophal es um die Pünktlichkeit und Ausfallquoten auf dieser Strecke bestellt ist“, so Schweickert. Damals wurde durch eine Anfrage des Abgeordneten bekannt, dass in den ersten Monaten nach der Fahrplanumstellung auf der Residenzbahn mehr als ein Drittel der Züge nicht einmal die in den Verkehrsverträgen festgelegte Vier-Minuten-Pünktlichkeit erreichen. Bei der tatsächlichen Pünktlichkeit waren die Zahlen noch verheerender. So kamen die Züge von Abellio zu 80 Prozent erst nach der Planzeit an, und auch Go-Ahead war mit 70 Prozent nur unwesentlich besser. Zudem waren auch die Komplettausfälle drastisch angestiegen und allein im Monat September 149 Züge von Abellio ausgefallen.

Wegen der Probleme auf vielen Strecken hat Verkehrsminister Winfried Hermann gestern angekündigt, dass es eine einmalige Entschädigung für Dauerkarteninhaber geben solle, die von Juni 2019 bis Januar 2020 mit Verspätungen und Ausfällen zu kämpfen hatten. Nach Ansicht Schweickerts solle es aber auch über diesen Zeitraum hinaus Entschädigungen für mögliche zukünftige Schlechtleistungen geben, da es derzeit keine Anzeichen gebe, dass sich die Leistungen von Go-Ahead und Abellio plötzlich stark verbessert hätten. „Spätestens ab April droht wegen der Schnellfahrstreckensperrung ein noch größeres Chaos“, ist Schweickert skeptisch und fordert den Verkehrsminister auf, die Situation auch weiterhin im Auge zu behalten und gegebenenfalls nachzubessern.

Das Verkehrsministerium hatte außerdem angekündigt, zukünftig auf ein Bonus-Malus-System zur Verbesserung der Pünktlichkeit setzen zu wollen. Sehr gute Leistungen der Betreiber sollen finanziell belohnt werden, schlechte mit zusätzlichen Strafen geahndet werden, die in Entschädigungszahlungen für Pendler einfließen sollen. „Mir ist zwar noch nicht klar, wieso man die Betreiber für Leistungen, die eigentlich vertraglich festgelegt sind, belohnen soll, ich begrüße aber jede Maßnahme, die hilft, zuverlässige Bahnverbindungen zu schaffen“, sagt Schweickert. Zudem werde in der Ankündigung immerhin angedeutet, dass es auch weiterhin Entschädigungen für Pendler geben könnte.

Der Enzkreisabgeordnete hatte sich seit Monaten für Verbesserungen am Fahrplan und Entschädigungen auf der Residenzbahn eingesetzt und die katastrophalen Zustände immer wieder angeprangert. Aufgrund der Kritik am Fahrplankonzept hatte das Verkehrsministerium kürzlich in einem Gespräch gegenüber Schweickert angekündigt, dass eine Entschädigung der Pendler bevorstehe und es ab Dezember 2020 eine Rückkehr der zweistündigen RE-Verbindung nach Karlsruhe geben soll.