Enzkreis/Pforzheim (pm). Wie der Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis gestern mitgeteilt hat, fahren die Stadt- und Regionalbusse an Heiligabend und an Silvester nach dem Samstag-Fahrplan. Zum Teil verkehren die Regionalbusse allerdings nur bis zum späten Nachmittag. Am ersten und zweiten Weihnachtstag sowie am 1. und 6.Januar gilt der Sonntag-Fahrplan.