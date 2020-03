Birkenfeld (pol). In der Nacht zum Freitag waren Einbrecher in Birkenfeld unterwegs. In die Geschäftsräume eines Imbiss an der Hauptstraße gelangten die Täter über den Hinterhof, von wo aus sie ein Fenster aufbrachen. Sie erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Das Büro eines Hotels an der Silcherstraße verließen vermutlich dieselben Täter ohne Beute, verursachten aber einen Sachschaden von rund 800 Euro.