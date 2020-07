Birkenfeld (pol). In Birkenfeld hat am Samstagabend ein Einbrecher, der in eine Tankstelle eindringen wollte, einen Zeugen mit einem Hammer verletzt.

Das 20-Jährige hatte die eingeschlagene Scheibe bemerkt und den Täter überrascht. Beim Versuch, ihn an der Flucht zu hindern, übersah der junge Mann den Hammer in der Hand des Täters, und als dieser sich losriss, wurde der 20-Jährige im Gesicht getroffen. Die Fahndung nach dem Einbrecher blieb erfolglos.