Einbrecher treten Scheibe von Einfamilienhaus ein

Neulingen (pol). Die Abwesenheit des Hausbesitzers haben sich in Bauschlott Diebe zunutze gemacht, als sie im Zeitraum von Sonntag bis Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Weiherstraße eingebrochen sind. Um in das Haus zu gelangen, traten die Täter ein Fenster ein. Daraufhin durchsuchten sie in mehreren Zimmern Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, kann laut Polizeimeldung aktuell noch nicht gesagt werden. Zeugen sollen sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 zu melden.