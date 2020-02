Einbrecher steigen über Terrassentür ein

Neulingen-Göbrichen (pol). Unbekannte sind zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, in Neulingen-Göbrichen in der Waldblickstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter hebelten die Terrassentür des Gebäudes auf und drangen in die Wohnräume ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, kann bislang noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf sachdienliche Hinweise unter Telefon 07231/186-4444.