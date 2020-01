Einbrecher richten hohen Schaden an

Mönsheim/Pforzheim (pol). Die Polizei meldet zwei Einbrüche. Über die Silvesternacht sind Unbekannte über den Balkon in ein Haus in Mönsheim eingebrochen. Ob sie etwas entwendet haben, ist bislang noch nicht bekannt. An der Pforzheimer Lessingstraße hebelten Einbrecher zwischen Montag, 12 Uhr, und Mittwoch, 13 Uhr, an einem Einfamilienhaus die Terrassentür auf. Derzeit steht noch nicht fest, ob die Diebe etwas mitgenommen haben. Der Schaden am Haus beträgt 5000 Euro.