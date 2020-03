Einbrecher kommen am helllichten Sonntagmittag

Niefern-Öschelbronn (pol). In Niefern ist am helllichten Tag am Sonntagmittag eine Zeugin auf drei Männer aufmerksam geworden, die sich offenbar unbefugt auf einer Baustelle im Herrenwingert zu schaffen machten.

Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, handelte es sich tatsächlich um Einbrecher, die gegen 12.45 Uhr auf dem Gelände einen Baustellencontainer aufgehebelt und durchstöbert hatten. Ob sie etwas gestohlen haben, ist nach Polizeiangaben noch unklar.

Das zuständige Polizeirevier Mühlacker, Telefon 07041/96930, hofft auf Hinweise von weiteren Zeugen.