Einbrecher in Geschäften

Kämpfelbach (pol). Gleich in zwei Geschäfte sind unbekannte Täter in der vergangenen Woche in Kämpfelbach-Ersingen eingebrochen. In einem Friseursalon stahlen sie unter anderem Geld aus der Kasse. Der Diebstahlsschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 500 Euro. In einem Blumenladen griffen sie ebenfalls in die Kasse. Zudem gelang es den Tätern auf noch unbekannte Weise, einen Tresor zu knacken, in dem sich Geld befand. Insgesamt erbeuteten die Einbrecher in dem Blumenladen 1500 Euro.