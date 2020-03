Einbrecher haben es auf Hofladen abgesehen

Remchingen-Singen (pol). Einen stattlichen Geldbetrag haben Einbrecher in einem Hofladen im Remchinger Ortsteil Singen erbeutet. Laut dem Präsidium Pforzheim drangen die Täter am Dienstag in den frühen Morgenstunden in einen Büroraum des Geschäfts ein, wo sie einen Tresor und eine Geldkassette mit mehreren Tausend Euro Inhalt stahlen. Über die Identität der Täter sei den Ermittlern derzeit noch nichts bekannt, so das Präsidium weiter, auch Hinweise gebe es bisher noch keine.