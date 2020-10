Neulingen (pol). Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in der Nacht auf Sonntag in Bauschlott ist ein Sachschaden von 24000 Euro entstanden. Laut Polizei war ein 24-Jähriger mit seinem Skoda – mutmaßlich wegen Alkohol im Blut – gegen einen geparkten Renault geprallt, der noch auf einen VW geschoben wurde. Zeugen sahen, wie der Unfallfahrer flüchtete, der allerdings in der Nähe erwischt und kontrolliert wurde.