Drei Autofahrer finden Schrauben in ihren Reifen

Remchingen (pol). Die Polizei ermittelt nach einer mysteriösen Serie in Wilferdingen. Hier wurden an drei verschiedenen Tagen in den Reifen von drei geparkten Autos Schrauben entdeckt, die sich in die Lauffläche gebohrt hatten. Die Polizei schließt eine absichtliche Sachbeschädigung zumindest nicht aus.