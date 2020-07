Diebe haben es auf Zigaretten abgesehen

Neulingen/Bretten (pol). Unbekannte sind am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr in einen Einkaufsmarkt in Neulingen-Bauschlott eingebrochen und haben dort Zigaretten gestohlen. Der Wert des Diebesguts liegt im vierstelligen Bereich, die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. In Bretten hatten es Unbekannte am Wochenende ebenfalls auf Zigaretten abgesehen. Sie brachen einen Automaten auf und stahlen neben den Packungen auch die Geldkassette.