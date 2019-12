„Die Pünktlichkeit auf der Residenzbahn ist nach wie vor meilenweit von annehmbaren Werten entfernt“, schimpft der FDP-Landtagsabgeordnete Professor Dr. Erik Schweickert. Aktuelle Zahlen zeigten das Ausmaß der Probleme.

Enzkreis. Aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage Schweickerts gehe deutlich hervor, wie schlecht es um die Pünktlichkeit der Züge bestellt ist. „So erreichte Abellio von Juni bis einschließlich November nur eine Pünktlichkeitsquote von durchschnittlich 64,1Prozent, während Go-Ahead mit 65,2 Prozent nur geringfügig besser abschneidet. In der ersten Jahreshälfte bis zur Fahrplanumstellung an Pfingsten hatte die Deutsche Bahn noch Werte von durchschnittlich 78,4 Prozent erreicht“, heißt es in einer Mitteilung von Schweickert. „Mich erreichen seit Monaten bergeweise Zuschriften und Problembeschreibungen von frustrierten Fahrgästen, deren tägliche Wahrnehmung sich in keinster Weise mit den veröffentlichten Pünktlichkeitswerten deckt“, so Schweickert weiter. Deshalb habe er auch nach der tatsächlichen Pünktlichkeit gefragt, denn die knapp vier Minuten Verspätung eines „offiziell pünktlichen“ Zuges reichten häufig nicht mehr aus, um den Anschluss an den Fernverkehr zu schaffen.

„Betrachtet man diese eigentlichen Planwerte, fallen die Ergebnisse verheerender aus. So haben die Züge Abellios ihr Ziel nur zu 20,5 Prozent tatsächlich pünktlich erreicht, während Go-Ahead auf 29,7 Prozent kommt“, erklärt Schweickert. Für ihn seien diese Zahlen nicht akzeptabel und ernüchternd zugleich: „Nachdem die beiden Betreiber immer wieder beteuert haben, ihre Probleme in den Griff zu bekommen, muss ich jetzt leider feststellen, dass dem in puncto Pünktlichkeit bisher nicht so ist. “

In Anlehnung an Otto Rehhagels Zitat „Die Wahrheit liegt auf dem Platz“ sagt Schweickert: „Die Wahrheit liegt am Bahnsteig und nicht in Statistiken mit einem schöndefinierten Pünktlichkeits- und Ausfallbegriff, die die Bahnfahrer ob ihrer gemachten Erfahrungen staunend zurücklassen.“ Denn wenn man wisse, dass für die Landesregierung nur Züge mit einer Verspätung von vier bis 31 Minuten Verspätung auch verspätet sind, würde man die Pünktlichkeitsstatistik, in der unter vier Minuten alles pünktlich und alles über 31 Minuten gar nicht existiert, mit ganz anderen Augen wahrnehmen.

Beispielsweise fielen alleine im September bei Abellio 149 Züge aus oder wurden wegen ihrer großen Verspätung von über einer halben Stunde als ausgefallen gewertet. „Diese ausgefallenen Züge verschärfen die von den Nutzern erfahrene Verspätungssituation massiv und sind nicht zu akzeptieren, auch wenn das offiziell gar nicht in die Pünktlichkeitsstatistik mit einfließt“, so Schweickert verärgert. Dabei konnte das Verkehrsministerium für die IRE-Verbindung noch gar keine Zahlen dieser „ausgefallenen“ Züge für die Residenzbahn liefern. Zum Vergleich: Bei der Deutschen Bahn waren von Januar bis Pfingsten dagegen von den RE- und IRE-Verbindungen nur insgesamt 174 Züge ausgefallen beziehungsweise über eine halbe Stunde zu spät. „Damit ist nicht nur die Pünktlichkeit deutlich gesunken, sondern auch die Zahl der ausgefallenen Züge ist geradezu explodiert“, so Schweickert. „Wir brauchen schnelle Verbesserungen. Jeder kann sich ausmalen, was während der Sanierung der Schnellfahrstrecke passiert, wenn schon jetzt ein Drittel der Züge zu spät oder überhaupt nicht kommt.“

Keine Angaben konnte die Landesregierung zur Frage machen, wie hoch die Vertragsstrafen für die Defizite auf der Residenzbahn für die beiden Streckenbetreiber bisher ausfielen, da diese erst im Jahr 2020 errechnet werden. Schweickert schlägt auf jeden Fall vor, von den Strafzahlungen die gebeutelten Pendler zu entschädigen. Das Land sollte sich das Geld nicht in die eigene Tasche stecken.